OFICIAL: apesar de invicto, Sampaoli foi despedido do Atlético Mineiro
Treinador não resistiu a uma série de empates inesperados
O experiente treinador Jorge Sampaoli foi despedido do comando técnico do Atlético Mineiro, nesta quinta-feira. O argentino, de 65 anos, não resistiu a uma série de empates no início desta temporada de 2026.
Em dez jogos, entre Campeonato Estadual e Brasileirão, o Atlético Mineiro não perdeu nenhum. Porém, só obteve duas vitórias. O empate a três bolas com o Remo, na madrugada desta quinta-feira, ditou o afastamento oficial do treinador.
Sampaoli assumiu a equipa em setembro de 2025. Levou Hulk e companhia à final da Taça Sul-Americana, mas perdeu nos penáltis. É o terceiro clube orientado por Sampaoli no Brasil, depois de Santos e Flamengo.
Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Galo— Atlético (@Atletico) February 12, 2026
Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico.
