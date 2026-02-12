O experiente treinador Jorge Sampaoli foi despedido do comando técnico do Atlético Mineiro, nesta quinta-feira. O argentino, de 65 anos, não resistiu a uma série de empates no início desta temporada de 2026.

Em dez jogos, entre Campeonato Estadual e Brasileirão, o Atlético Mineiro não perdeu nenhum. Porém, só obteve duas vitórias. O empate a três bolas com o Remo, na madrugada desta quinta-feira, ditou o afastamento oficial do treinador.

Sampaoli assumiu a equipa em setembro de 2025. Levou Hulk e companhia à final da Taça Sul-Americana, mas perdeu nos penáltis. É o terceiro clube orientado por Sampaoli no Brasil, depois de Santos e Flamengo.