A Juventus anunciou a contratação do jovem ponta de lança Jeff Ekhator, que em janeiro chegou a ser apontado ao Benfica.

A Vecchia Signora informou que a transferência teve um custo de 16 milhões de euros fixos (pagos e três anos), aos quais podem acrescer €2M mediante cumprimento de objetivos.

Produto da formação do Génova, o italiano, de ascendência nigeriana, marcou quatro golos em 32 jogos pelos rossoblu na última temporada.

Ekhator, de 19 anos, já se estreou pela seleção principal transalpina, diante da Grécia, a 7 de junho, num jogo particular.

O jovem futebolista assinou pela Vecchia Signora um contrato válido até 2031.