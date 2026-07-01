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Há 14 min
OFICIAL: apontado ao Benfica em janeiro, Jeff Ekhator é reforço da Juventus
Ponta de lança de 19 anos custou 16 milhões de euros
JR
Ponta de lança de 19 anos custou 16 milhões de euros
JR
A Juventus anunciou a contratação do jovem ponta de lança Jeff Ekhator, que em janeiro chegou a ser apontado ao Benfica.
A Vecchia Signora informou que a transferência teve um custo de 16 milhões de euros fixos (pagos e três anos), aos quais podem acrescer €2M mediante cumprimento de objetivos.
Produto da formação do Génova, o italiano, de ascendência nigeriana, marcou quatro golos em 32 jogos pelos rossoblu na última temporada.
Ekhator, de 19 anos, já se estreou pela seleção principal transalpina, diante da Grécia, a 7 de junho, num jogo particular.
O jovem futebolista assinou pela Vecchia Signora um contrato válido até 2031.
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