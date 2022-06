O Arsenal, clube inglês que conta com os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares no seu plantel, anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado brasileiro Marquinhos.

O jogador de 19 anos chega aos «gunners» proveniente do São Paulo.

Marquinhos disputou 33 jogos na primeira equipa do São Paulo, fazendo parte da formação que venceu o Campeonato Paulista em 2021.