O polémico Kevin-Prince Boateng está de regresso a casa.

O internacional alemão representou o Monza, da Série B italiana, na época passada e agora assinou pelo Hertha Berlim, clube onde fez a formação e que desceu na época passada à segunda divisão alemã.

Aos 34 anos, Boateng regressa ao clube que deixou em 2007, rumo ao Tottenham.

O jogador só foi oficializado nesta quarta-feira, mas já fez uma tatuagem com o símbolo do clube no peito.