O Boavista anunciou o empréstimo de Alberth Elis ao Bordéus, da Liga Francesa, até final da temporada, ficando o clube francês com opção de compra do passe no final do período de cedência.

O ponta de lança hondurenho, de 25 anos, deixa assim o clube axadrezado após uma temporada muito boa, durante a qual realizou 32 jogos, marcou oito golos e efetuou sete assistências.

Contratado ao Houston Dynamo, da Major League Soccer, clube no qual realizou passou quatro anos, Alberth Elis vai ter a segunda experiência na Europa, depois do Boavista, e a primeira em França. No currículo conta também com uma passagem muito rápida pelo Monterrey, do México, quand tinha apenas vinte anos.