Bafodé Diakité, defesa-central francês de 24 anos, é reforço do Bournemouth, anunciou o emblema da Premier League.

Depois de perder Illia Zabarnyi para o Paris Saint-Germain, Miloš Kerkez para o Liverpool e Dean Huijsen para o Real Madrid, o Bournemouth começa a restruturar o setor defensivo.

Segundo a imprensa internacional os «cherries» pagaram 35 milhões de euros, mais 5 milhões em objetivos ao Lille. Diakité torna-se assim o segundo jogador mais caro da história do Bournemouth atrás de Evanilson que custou 40 milhões de euros.

Na temporada passada, Bafodé Diakité realizou 48 jogos, marcou quatro golos e fez uma assistência ao serviço do Lille.