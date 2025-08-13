Transferências
OFICIAL: Bournemouth contrata Diakité ao Lille por 35 milhões de euros
Contratação mais cara dos «cherries» depois de Evanilson (ex FC Porto)
Bafodé Diakité, defesa-central francês de 24 anos, é reforço do Bournemouth, anunciou o emblema da Premier League.
Depois de perder Illia Zabarnyi para o Paris Saint-Germain, Miloš Kerkez para o Liverpool e Dean Huijsen para o Real Madrid, o Bournemouth começa a restruturar o setor defensivo.
Segundo a imprensa internacional os «cherries» pagaram 35 milhões de euros, mais 5 milhões em objetivos ao Lille. Diakité torna-se assim o segundo jogador mais caro da história do Bournemouth atrás de Evanilson que custou 40 milhões de euros.
Na temporada passada, Bafodé Diakité realizou 48 jogos, marcou quatro golos e fez uma assistência ao serviço do Lille.
