Carlos Miguel reforça a baliza do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo. O guarda-redes de 25 anos, proveniente do Cortinthians, assinou pelo clube inglês até 2028 e chega assim para o lugar de Vlachodimos, que rumou ao Newcastle.

«Só de entrar no estádio já se percebe a energia deste clube, mal posso esperar para vencer um jogo perante os nossos adeptos. O meu objetivo é ser um jogador importante para o Nottingham Forest, que é gigante», disse o jogador aos meios do clube.

Este é o quarto reforço do Forest, após as contratações de Elliot Anderson (Newcastle), Eric Moreira (St. Pauli) e Marko Stamenic (Estrela Vermelha).

Assim, Carlos Miguel junta-se a Matz Sels, de 32 anos, e a Matt Turner, de 30 anos, na baliza dos «Reds», ocupando a vaga deixada por Odysseas Vlachodimos.

Carlos Miguel foi titular no Corinthians até ter, alegadamente, forçado a saída para o emblema da Premier League. Os «Reds» contam com a liderança do ex-Benfica Pedro Ferreira no departamento de scouting.