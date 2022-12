Os mexicanos do Club América confirmaram que Guillermo Ochoa vai deixar a equipa para regressar ao futebol europeu.

Em comunicado, o emblema mexicano agradece ao guarda-redes o contributo dado ao longo de mais de dez anos. Ochoa iniciou-se no futebol profissional em 2004 precisamente no Club América, que deixou em 2011 para rumar aos franceses do Ajaccio. Depois de passagens pelos espanhóis do Málaga, do Granada e pelo Standard Liège, da Bélgica, voltou a «casa» em 2019.

Titular pelo México no Mundial 2022, o guardião de 37 anos deverá ser confirmado em breve como reforço da Salernitana, equipa da Serie A, uma informação já difundida pela imprensa italiana da especialidade.