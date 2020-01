O Leipzig anunciou a contratação de Dani Olmo. O espanhol que estava ao serviço do Dinamo Zagreb mudou-se para o líder da Bundesliga.

Internacional por Espanha, tem uma partida com a seleção, Olmo assinou com o clube alemão até 2024 e vai usar a camisola 25.

Tido como uma das grandes promessas do futebol europeu, Dani Olmo começou no Espanhol, mudou-se para o Barcelona em 2007 e em 2014 transferiu-se para o emblema croata. Foi campeão por quatro vezes com o Dinamo Zagreb e disputou a Liga dos Campeões e a Liga Europa.