O PSV Eindhoven anunciou a contratação de Perisic.

O extremo de 35 anos, internacional croata, estava sem clube desde que acertou a rescisão de contrato com o Hajduk Split sensivelmente a meio de agosto, altura em que Gennaro Gattuso disse publicamente que o jogador lhe tinha dito que queria deixar o clube.

Agora, o 136 vezes internacional croata, vice-campeão do Mundo em 2018 e bronze no Mundial 2022, ruma ao Países Baixos para atuar no campeão da Eredivisie pelo menos até ao verão de 2025.