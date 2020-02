O médio internacional alemão Emre Can assinou em definitivo pelo Borussia Dortmund, anunciou o clube nesta terça-feira, revelando que o contrato é válido até 2024.

O jogador de 26 anos tinha sido emprestado pela Juventus no último mercado de inverno, mas tinha uma cláusula de compra obrigatória que foi exercida agora, depois de o jogador ter feito apenas três jogos com a camisola do Dortmund.

O jogador que repartiu a formação pelo Eintracht Frankfurt e Bayern Munique jogou ainda no Bayer Leverkusen, antes de se transferir para o Liverpool, de onde rumou depois à Juventus.

A transferência terá custado 25 milhões de euros ao Dortmund - mais um milhão relativo ao empréstimo -, de acordo com a informação divulgada pela Juventus aquando do empréstimo.