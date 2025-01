David Luiz foi oficializado como reforço do Fortaleza.

Em comunicado, o 4.º classificado da última edição do Brasileirão (vencida pelo Botafogo de Artur Jorge), informou que o ex-jogador do Benfica, de 37 anos, assinou um contrato válido até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

David Luiz, recorde-se, estava sem clube desde o término do contrato com o Flamengo no final de 2024.

(artigo atualizado)