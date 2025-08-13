O Girona contratou Axel Witsel a «custo zero», depois de o jogador belga ter terminado a ligação ao Atlético Madrid.

«O Girona FC contratou o médio internacional belga Axel Witsel, que chega como jogador livre depois de terminar a sua passagem pelo Atlético Madrid. O jogador assina por uma temporada com mais uma de opção com base em objetivos», informou o clube espanhol.

Este será o sétimo clube que o jogador de 36 anos representa ao longo da carreira, depois de Standard Liège, Benfica, Zenit, Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund e Atlético Madrid, onde estava desde 2022.

No palmarés tem duas Ligas belgas, duas Supertaças da Bélgica, uma Taça da Bélgica, uma Taça da Liga portuguesa, uma Liga russa, uma Taça da Rússia, duas Supertaças da Rússia, uma Taça da Alemanha e uma Supertaça da Alemanha.

Internacional pela seleção principal da Bélgica em 132 ocasiões, o antigo jogador do Benfica já marcou presença em três Campeonatos do Mundo e em dois Campeonatos da Europa. Além disso, participou em 109 jogos entre Liga dos Campeões e Liga Europa.