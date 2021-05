O Atlanta United, da Major League Soccer, anunciou esta quarta-feira a rescisão de contrato com Lisandro López «por mútuo acordo».

O antigo avançado do FC Porto assinou com o clube norte-americano em janeiro e, apesar de Atlanta United não ter avançado a razão da rescisão, o jornal argentino Olé avança que o jogador, que recentemente perdeu o pai, vai regressar à Argentina devido a um problema pessoal.

#ATLUTD, Lisandro López agree to mutually terminate contract. — Atlanta United FC (@ATLUTD) May 18, 2021

«É com o coração pesado que anunciamos que o tempo de Lisandro no clube chegou ao fim», disse o vice-presidente e diretor técnico do Atlanta United, Carlos Bocanegra, citado pelo comunicado do clube.

«Apesar do pouco tempo que passamos juntos, ele rapidamente provou ser um membro valioso da equipa e será sempre bem-vindo de volta ao Atlanta United. Os nossos pensamentos continuarão a estar com o Lisandro e com a sua família», diz ainda a nota.