Federico Redondo, médio de 22 anos, é reforço do Elche, anunciou o emblema espanhol.

Filho do mítico jogador argentino Fernando Redondo, Fede assinou um contrato válido até 2030 com a equipa da Liga espanhola.

Federico Redondo começou a carreira no seu país natal no Argentinos Juniors onde se estreou, em 2022 e rumou ao Inter Miami, em 2024.

Ao lado de Messi, Redondo realizou 60 jogos, três golos e quatro assistências.