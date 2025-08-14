Transferências
Há 1h e 32min
OFICIAL: filho de Fernando Redondo reforça os espanhóis do Elche
Federico Redondo estava no Inter Miami
Federico Redondo, médio de 22 anos, é reforço do Elche, anunciou o emblema espanhol.
Filho do mítico jogador argentino Fernando Redondo, Fede assinou um contrato válido até 2030 com a equipa da Liga espanhola.
Federico Redondo começou a carreira no seu país natal no Argentinos Juniors onde se estreou, em 2022 e rumou ao Inter Miami, em 2024.
Ao lado de Messi, Redondo realizou 60 jogos, três golos e quatro assistências.
