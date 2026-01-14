OFICIAL: filho de Zlatan Ibrahimovic anunciado pelo Ajax
Maximilian segue as pisadas do pai, que se destacou ao serviço do clube neerlandês
Tal como o pai, Maximilian Ibrahimovic assinou pelo Ajax, dos Países Baixos. O avançado de 19 anos pertence ainda aos quadros do Milan, onde Zlatan é dirigente, mas foi emprestado ao clube neerlandês até ao final da temporada, com opção de compra.
A intenção é, no entanto, que o jogador fique em definitivo no Ajax, não esconde Marijn Beuker, diretor para o futebol do clube.
«Inicialmente, ele jogará principalmente pelo Ajax Sub-23 e alternará regularmente entre o Ajax Sub-23 e a equipa principal durante a temporada, para que se acostume ao nível mais alto e à intensidade do Ajax A. Maximilian é um jogador com muito potencial e esperamos que, com o tempo, ele se torne uma parte permanente do ataque do Ajax», afirmou Beuker.
O próprio Maximilian teceu declarações aos meios do clube e garantiu querer «escrever a própria história», independentemente do sucesso do pai.
Zlatan chegou ao Ajax em 2001, proveniente do Malmo, da Suécia. O filho teve formação no Hammarby, antes de chegar ao Milan, em 2022.