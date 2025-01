Héctor Herrera é o novo reforço do Toluca, da primeira divisão do México. Herrera assinou contrato por um ano e regressa ao país-natal após 11 anos de ausência.

Desta forma, o médio de 34 anos torna-se colega do avançado português Paulinho. Até recentemente, o treinador do Toluca era o luso Renato Paiva, substituído entretanto por Antonio Mohamed.

Recorde-se que Herrera foi jogador do FC Porto entre 2013 e 2019, efetuando 245 jogos com a camisola dos dragões. Depois, teve passagens no Atlético Madrid e Houston Dynamo, dos EUA.