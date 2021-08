O guarda-redes Hugo Marques deixou o Farense e foi anunciado como reforço dos sul-africanos do Cape Town City.

Aos 35 anos, o guarda-redes nascido em Portugal, mas internacional por Angola ruma a África do Sul.

Hugo Marques iniciou a formação no Varzim, mudando-se depois para o FC Porto onde chegou a internacional sub-20 por Portugal e integrou o plantel portista em 2005-2006.

Nas últimas quatro épocas, Hugo Marques defendeu a baliza do Farense, tendo participado nas subidas à II Liga e à Liga. Na época passada fez sete jogos na campanha que terminou com a descida do clube Algarvio.