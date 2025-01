Julian Nagelsmann renovou contrato com a Federação Alemã de Futebol (DFB). O jovem selecionador vai continuar a orientar a seleção alemã após o próximo Mundial, estendendo o contrato até 2028. Nagelsmann assinou o contrato esta sexta-feira, em Leipzig, no âmbito da cerimónia de comemoração dos 125 anos da Federação Alemã de Futebol.

A renovação surge por sugestão do Presidente da DFB, Bernd Neuendorf. O contrato com Nagelsmann estava inicialmente previsto para vigorar até à conclusão do próximo Campeonato do Mundo da FIFA, em 2026, nos EUA, Canadá e México.

«Em setembro de 2023, quando entrei para a DFB, não podia imaginar ser selecionador nacional para além do Campeonato da Europa em casa. O nosso grande objetivo era um torneio bem sucedido. Mas também não podia imaginar na altura o que a seleção nacional significa para o povo da Alemanha. Quantos corações ela atinge e comove», afirmou Nagelsmann aos meios da federação alemã.

«Este grande feedback que todos nós, e não apenas eu, recebemos todos os dias mostra-nos que estamos no caminho certo juntos. E ainda não acabou. Todos nós criámos algo juntos - adeptos, equipa e equipa técnica - que agora queremos continuar a desenvolver com sucesso. Queremos ganhar títulos juntos», garantiu o técnico.

Nagelsmann orientou a seleção germânica no último Europeu, em 2024, acabando eliminada pela campeã Espanha nos quartos de final.