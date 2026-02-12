O antigo internacional alemão Miroslav Klose renovou contrato como treinador do Nuremberga. A nova duração do vínculo não foi anunciada pelo clube alemão.

Miroslav Klose, ainda melhor marcador em Mundiais de seleções, é treinador do Nuremberga desde a temporada passada. Está em décimo classificado da 2. Bundesliga, com apenas seis pontos a mais do que o último.

Antes disso, Klose treinou os austríacos do Altach e foi adjunto no Bayern Munique e na seleção da Alemanha. O antigo atleta, de 46 anos, encerrou a carreira em 2016.

