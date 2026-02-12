Transferências
Há 55 min
OFICIAL: lembra-se de Miroslav Klose? Renovou contrato com o Nuremberga
Klose, de 47 anos, orienta o décimo classificado da 2. Bundesliga
DS
Klose, de 47 anos, orienta o décimo classificado da 2. Bundesliga
DS
O antigo internacional alemão Miroslav Klose renovou contrato como treinador do Nuremberga. A nova duração do vínculo não foi anunciada pelo clube alemão.
Miroslav Klose, ainda melhor marcador em Mundiais de seleções, é treinador do Nuremberga desde a temporada passada. Está em décimo classificado da 2. Bundesliga, com apenas seis pontos a mais do que o último.
Antes disso, Klose treinou os austríacos do Altach e foi adjunto no Bayern Munique e na seleção da Alemanha. O antigo atleta, de 46 anos, encerrou a carreira em 2016.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS