O Lille contratou Jonathan David, prodígio canadiano, de 20 anos, que se sagrou no melhor marcador do campeonato belga da última época, com 18 golos.

Doze vezes internacional pelo Canadá – 11 golos -, David assinou por cinco anos e será o camisola 9 do Lille, que ganhou a corrida a várias equipas dos principais campeonatos, que estavam de olho no jogador que nas duas últimas épocas marcou 48 golos e fez 20 assistências.

É mais uma contratação com o carimbo de Luís Campos.