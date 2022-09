O Oympiakos anunciou esta sexta-feira a contratação do brasileiro Marcelo, que estava livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Real Madrid no final da época passada.

O jogador de 34 anos assinou por um ano, até 30 de junho de 2023, com opção de renovar por mais um ano.

Marcelo vai assim embarcar para a segunda aventura no futebol europeu, ele que jogou 16 anos no Real Madrid, durante os quais ganhou 25 troféus: cinco Ligas dos Campeões, seis campeonatos de Espanha, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, duas Taças do Rei e cinco Supertaças de Espanha.