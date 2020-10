O Milan anunciou a contratação de Jens Petter Hauge, avançado norueguês de 20 anos.

O jogador chega aos rossoneri proveniente do Bodo/Glimt uma semana depois de ter marcado um golo ao Milan na derrota da equipa norueguesa por 3-2 na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Jens Hauge é o segundo melhor marcador da Liga da Noruega com 14 golos à 19.ª jornada.

O jovem futebolista está em Itália e aguarda o regresso dos novos companheiros, que esta quinta-feira discutem com o Rio Ave em Vila do Conde o acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Os valores do negócio não foram oficialmente revelados, mas a imprensa italiana avança com uma verba a rondar os 5 milhões de euros pagos pelo Milan ao atual líder isolado do campeonato norueguês.