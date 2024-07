O Milan anunciou esta sexta-feira a contratação de Morata, que chega do At. Madrid e é reforço para Paulo Fonseca.

O capitão da seleção espanhola, que recentemente foi campeã europeia, assinou por quatro temporadas, até 30 de junho de 2028, com opção para prolongar a ligação por mais uma época.

O jogador, de 31 anos, regressa a Itália, onde já representou a Juventus, e vai vestir a camisola 7.

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫



Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan