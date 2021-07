Os franceses do Nice anunciaram nesta terça-feira a contratação de Justin Kluivert por empréstimo da Roma por uma época.

O jovem avançado holandês, de 22 anos, formado no Ajax, chega ao clube gaulês por empréstimo do clube orientado por José Mopurinho, depois de na época passada ter estado cedido ao Leipzig, clube alemão no qual marcou quatro golos em 27 jogos.

O Nice revelou ainda que o contrato de cedência contempla uma opção de compra do filho de Patrick Kluivert, sem revelar o valor dessa cláusula.