Naby Keita, vencedor da Liga dos Campeões em 2019, assinou pelo clube húngaro Ferencváros. A transferência surpreendente foi oficializada na manhã desta terça-feira. Trata-se de um empréstimo com opção de compra, vindo do Werder Bremen.

Keita ainda não tinha jogado esta temporada e só disputou cinco encontros na época transata. Representou o Liverpool por cinco anos, o Leipzig outros dois e também o Salzburgo.

Aos 29 anos, Keita aventura-se agora no campeonato húngaro, sendo que a equipa está bem encaminhada para continuar na fase a eliminar da Liga Europa.

📣 ANNOUNCEMENT!

The CL winner former Liverpool player Naby Keita has signed with Ferencváros! ✍️💚 pic.twitter.com/nd6w1Fa03q