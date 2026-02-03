Axel Disasi trocou o Chelsea pelo West Ham na última noite do mercado de transferências de janeiro. O defesa-central francês foi cedido até ao final da temporada, sem opção de compra.

Disasi, um dos capitães do Chelsea, não contava para o treinador Liam Rosenior. Sem jogos esta temporada, na época transata já esteve emprestado ao Aston Villa, onde fez dez jogos.

Destaque no Mónaco, custou mais de 45 milhões de euros aos cofres londrinos em 2023. Agora, o West Ham de Nuno Espírito Santo paga 2,5 milhões de taxa de empréstimo e ganha mais uma opção para a defesa.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências