Gustavo Mancha é a nova adição ao plantel do Rio Ave até ao final da presente temporada. O defesa-central brasileiro é cedido pelo Olympiakos sem opção de compra.

Mancha tem 21 anos e ingressou no clube grego (que é detido por Evangelos Marinakis, o mesmo dono do Rio Ave) em janeiro de 2025. Nessa altura, custou 4,5 milhões de euros, proveniente do Fortaleza, do Brasil.

Nesta temporada só tinha atuado quatro vezes, uma delas como titular. O Rio Ave escreve no seu sítio oficial que Mancha traz «juventude, presença física e qualidade ao setor defensivo da equipa principal nesta fase decisiva da temporada».

O atleta esteve ligado ao Fortaleza apenas um ano, depois de ter saído da formação do Palmeiras a custo zero. Por lá participou em 23 jogos, inclusive com o português Renato Paiva.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências