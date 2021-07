Patrick Vieira é o novo treinador do Crystal Palace, anunciou este domingo o clube, explicando que o vínculo é válido para as próximas três temporadas.

O antigo internacional francês, de 45 anos, começou a carreira de treinador nas camadas jovens do Manchester City, assumindo depois o comando dos norte-americanos do New York City e dos franceses do Nice.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗲 🦅



We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb