Pedro Martins foi este sábado anunciado como reforço do Al-Gharafa. O treinador português falou aos meios de comunicação social, depois de ter assinado contrato, e através das redes sociais mostrou a felicidade por aceitar este desafio.

«É uma grande honra para mim assinar por ano e meio com o Al Gharafa, um clube com grande história. Prometo que a equipa irá regressar às vitórias, o meu objetivo passa por criar harmonia entre toda a gente para restaurar- a identidade da equipa», referiu.



«Obrigado sua excelência o sheikh Jassim bin Thamer Al Thani pela forma como me recebeu. Vamos voltar aos pódios em breve.»