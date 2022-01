O Santa Clara anunciou este sábado a transferência de Jean Patrick para o Cerezo Osaka, do Japão. O avançado de 24 anos foi contratado em 2019 ao Académico, de Viseu, e em duas épocas fez 49 jogos e três golos.

Jean Patric terminava contrato no final da época e por isso esta foi uma forma do Santa Clara fazer algum encaixe financeiro.

«Esta é uma ambição, um sonho revelado, do atleta e sua família, ao que a Santa Clara atendeu e vem pelo presente desejar ao Jean Patric não apenas o melhor para seu futuro profissional no Cerezo Osaka, mas também o maior dos sucessos a nível pessoal, sendo um dos expoentes máximos do profissionalismo e um ser humano exemplar que merece a melhor sorte para este passo na sua vida e carreira», escreve o Santa Clara.