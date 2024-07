O Milan anunciou a contratação de Strahinja Pavlovic, defesa-central internacional pela Sérvia.

O jogador de 23 anos chega à equipa treinada por Paulo Fonseca proveniente do RB Salzburgo e fica com um contrato válido até junho de 2028 com possibilidade de extenção do vínculo por mais uma época.

Formado no Partizan, Pavlovic transferiu-se para o Mónaco em 2020, tendo sido posteriormente cedido ao Cercle Brugge e ao Basileia. Estava no emblema austríaco há duas temporadas.

Recentemente, foi titular nos três jogos da seleção da Sérvia no Euro 2024.

Os valores do negócio não foram tornados oficiais, mas o Calciomercato avançou que o negócio ficou fechado por 18 milhões de euros mais €2M por objetivos.