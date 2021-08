O Real Madrid anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato de Fede Valverde, médio uruguaio que assinou até 2027, tornando-se no jogador com o contrato mais longo do atual plantel dos merengues.

Apesar de ter apenas 23 anos, Valverde já tem mais de 100 jogos com a camisola do Real Madrid, depois de ter sido contratado em 2016 ao Peñarol.

Na época passada, o internacional uruguaio fez 33 partidas e marcou três golos pelo Real Madrid.