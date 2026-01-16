Ruud Van Nistelrooy abraçou o convite da KNVB, a federação neerlandesa de futebol, para assumir a função de treinador-adjunto de Ronald Koeman, experiente selecionador dos Países Baixos.

O antigo avançado, de 49 anos, estava livre no mercado após ter sido despedido do Leicester City na época passada, na Premier League inglesa. Antes disso, tinha sido treinador interino do Manchester United.

Van Nistelrooy já tinha sido treinador-adjunto de Koeman na seleção em 2021. Volta ao cargo tendo em vista o Mundial 2026. Teve também um longo trajeto como treinador das camadas jovens e da equipa principal do PSV.