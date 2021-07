O Wolverhampton anunciou a contratação de José Sá, confirmando-se a possibilidade avançada pelo Maisfutebol há mais de um mês.

O guarda-redes chega ao clube da Premier League após três temporadas ao serviço dos gregos do Olympiakos.

O Wolverhampton, equipa que este ano vai ser treinada por Bruno Lage, viu nele um possível substituto de Rui Patrício, que foi anunciado pela Roma nos últimos dias.

«José Sá é alguém que está a entrar nos seus anos áureos como guarda-redes e sempre esteve no topo da nossa lista de alvos prioritários. A nossa equipa de recrutamento ficou muito impresssionada pela forma como ele é agressivo nos cruzamento e como comanda a sua grane área, sendo excelente na distribuição e um guarda-redes muito proativo. Terá um papel muito importante na orma como queremos jogar sob o comando de Bruno Lage», referiu o diretor técnico do Wolves, Scott Sellars, em declarações aos canais próprios do clube.

O responsável da equipa inglesa destacou ainda a experiência acumulada pelo guardião de 28 anos e os títulos conquistados ao longo das últimas épocas. E rematou: «É um guarda-redes pronto para esta próxima etapa na Premier League.»