O Zurique anunciou a contratação de Willy Gnonto, avançado de 16 anos que pertencia ao Inter de Milão.

Nascido em 2003, Gnonto esteve presente no Campeonato do Mundo sub-17 no ano passado, tendo apontado três golos em quatro jogos. Esta época já tinha feito alguns treinos junto da equipa principal dos nerazzurri.

O jovem futebolista assinou pela equipa suíça um contrato válido até ao verão de 2023.