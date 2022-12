O marroquino Azzedine Ounahi está a ser uma das principais revelações do Mundial e fala-se cada vez de forma mais insistente da saída do médio de 22 anos do Angers, último classificado da liga francesa.

Com os jornais espanhóis a escreverem sobre o interesse do Barcelona, o presidente do clube francês admitiu que será difícil segurar Ouhani e Boufal, que também tem suscitado interesse.

«Já digo a mim mesmo que em junho eles vão sair. Ou que em janeiro eles vão sair. Estamos preparados para tudo. Já tivemos uma reunião com o treinador e o diretor desportivo para falarmos de todos os cenários possíveis e não ficarmos “descalços” seja o que for que acontecer», revelou aos microfones da RCM Sport, lembrando que a vontade dos jogadores pesa muito.

«Sabemos bem que nunca podemos segurar um jogador que quer sair», admite.