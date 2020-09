O português Paulo Duarte é o novo treinador do tetracampeão angolano 1º de Agosto. O técnico de 51 anos substituiu o bósnio Dragan Jovic e vai assinar contrato por um ano, com mais um de opção.

Paulo Duarte passou pela União Leiria e pelo Le Mas, de França, e ainda orientou as seleções do Gabão e do Burkina Faso, que levou ao terceiro lugar na CAN, em 2017.

O Girabola tem arranque marcado para 3 de outubro, depois de na última época não ter havido campeão, face às condicionantes impostas pela covid-19.