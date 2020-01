Gareth Bale está a passar por um momento complicado no Real Madrid. O jogador galês esteve de saida no verão, mas acabou por ficar, não tendo, contudo, segurado o lugar no onze dos merengues esta temporada. Agora, há jornais que falam num empréstimo do jogador, mas o empresário de Bale recusa esse cenário, dizendo que é «ridículo».

«Porque é que um dos melhores jogadores do mundo seria emprestado?», disse Jonathan Barnett, agente de Bale.

O avançado de 30 anos marcou dois golos em nove jogos pelos merengues na liga espanhola este ano.

«Ele está a jogar futebol pelo Real Madrid e ainda tem dois anos e meio de contrato. Ele está feliz e esperemos que ainda ganhe mais umas coisas pelo Real Madrid», disse ainda o empresário.

«As coisas podem mudar, mas os empréstimos são ridículos e, de qualquer forma, não há muitos clubes que possam pagar o salário dele», acrescentou Jonathan Barnett.

