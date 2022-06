O presidente do Bayern Munique lembrou que Robert Lewandowski tem mais um ano de contrato e deixou um aviso ao avançado polaco, que afirmou há dias que a história dele na equipa alemã tinha chegado ao fim.

«Um contrato é um contrato. O que seria agora se um jogador decidisse terminar um contrato de forma unilateral, enquanto os clubes têm de lhes pagar tudo até ao último dia? Fiquei surpreendido com as declarações do Robert. No seu lugar eu não as teria feito», disse Herbert Hainer em entrevista ao jornal Bild.

«Estamos numa situação privilegiada e não temos urgências financeiras. Queremos que os melhores jogadores continuem connosco e o Robert é um dos melhores. Portanto, estou certo de que continuará connosco na próxima temporada», acrescentou o dirigente.

«Não consigo imaginar mais cooperação com o clube, depois do que aconteceu nos últimos meses. Penso que a transferência será o melhor para todas as partes. Acredito que o Bayern não me vá colocar entraves», referiu Lewandowski, cujo futuro pode passar pelo Barcelona.