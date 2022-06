O PSG está interessado em Renato Sanches para reforçar a equipa.

Depois de garantir a contratação de Vitinha, do FC Porto, o clube quem Luís Campos como consultor do presidente entrou também na corrida por Renato Sanches. Nesse sentido, já iniciou negociações junto do Lille para trabalhar a transferência.

Recorde-se que Renato Sanches já tem acordo com o Milan, mas o clube italiano ainda não conseguiu chegar a um entendimento com o Lille, que exige 20 milhões de euros pela transferência. Ora aproveitando essa indefinição, o PSG entrou na corrida pelo internacional português, como avançou a imprensa francesa e confirmou o Maisfutebol.

Luís Campos, refira-se, conhece muito bem Renato Sanches, tendo sido ele o responsável pela contratação do médio quando estava no Lille. Além disso, tudo indica que Gaultier possa ser o treinador do PSG, ele que também conhece bem Renato Sanches. Resta, portanto, aguardar pelo que podem significar os próximos dias nas negociações entre as três partes.