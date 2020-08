Desde o verão de 2019 que Lucas Robertone tem sido recorrentemente apontado ao Sporting. Na época passada, o presidente do Vélez Sarsfield chegou mesmo a confirmar que os leões apresentaram uma proposta, mas que a mesma foi considerada muito baixa.

Agora, em entrevista ao Record, o médio de 23 anos confessou ter chegado a conversar com o compatriota Rodrigo Battaglia. «Quando o Sporting fez a proposta a Vélez, eu fui à seleção sub-23 e o Battaglia estava a treinar-se sozinho no complexo das seleções da Argentina. Falámos acerca dessa possibilidade do Sporting. Geralmente acompanho o campeonato português e gosto do que vejo. Acho que o meu estilo adequava-se bem ao campeonato português», apontou.

«Fiquei muito contente quando o meu empresário me falou dessa possibilidade. Foi a primeira proposta formal de uma equipa estrangeira por mim. É algo muito especial para qualquer jogador», acrescentou.

Robertone, que veria com bons olhos uma transferência para o Sporting, revelou ainda que há mais interessados portugueses para além do clube leonino. «Recentemente o meu empresário falou-me nisso. Não me disse quais clubes, mas confidenciou-me que existiam dois ou três clubes interessados em mim. Mas nada de concreto», concluiu.