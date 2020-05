O guarda-redes Rui Silva, do Granada, está a despertar alguma cobiça na Liga Espanhola, numa altura em que se prepara para entrar no último ano de contrato. Acima de todos, estão os dois clubes de Sevilha, com o Betis à cabeça, que já manifestaram interesse no português.

Nesta altura o principal entrave ao avanço das negociações está no preço que o Granada pede pelo guarda-redes: doze milhões de euros. Rui Silva está a um ano de acabar contrato e tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, pelo que os pretendentes consideram o preço elevado.

De resto, mais clubes estão a seguir o guarda-redes português com atenção, tanto em Espanha como na Alemanha, numa altura em que o mercado ainda não começou a mexer. Por isso é de esperar que nos próximos tempos este dossier venha a motivar desenvolvimentos.