As negociações entre o Brasil e Carlo Ancelotti estão por um fio. Primeiro avançaram a notícia em Espanha, depois no Brasil. O que parecia ser um negócio fechado pode estar prestes a desmoronar-se nas próximas horas, garantem.

A principal razão para este volte-face parece ser uma questão financeira. Os jornais brasileiros dizem que o Real Madrid pôs obstáculos ao negócio, nomeadamente não pagar a cláusula de rescisão para despedir o técnico antes do Mundial de Clubes.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também não pretende pagar o valor (dez milhões de euros) e assim as negociações entraram num impasse. O jornal Globo Esporte garante mesmo que não há volta a dar.

Em alternativa, escreve a imprensa internacional, o português Jorge Jesus do Al Hilal é visto com bons olhos pelos responsáveis brasileiros. Ainda nesta terça-feira, o português disse que quer cumprir contrato com os sauditas.