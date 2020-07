Yaya Touré surpreendeu os adeptos de futebol ao marcar presença num treino do Leyton Orient. O emblema, que milita no quarto escalão inglês, partilhou uma fotografia com o costa-marfinense de 36 anos, vestido com o equipamento do clube, algo que intrigou os adeptos do clube, a julgar pelas reações à publicação.

O jogador está livre depois de ter terminado contrato com os chineses do Qingdao, e tem sido associado a clubes franceses ou brasileiros. A sessão de treinos desta sexta-feira pode ter deixado uma pista quanto ao futuro do jogador, que a confirmar-se, representaria o regresso de Yaya a Inglaterra, depois de oito temporadas ao serviço do Manchester City.