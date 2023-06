Son Heung-min mostrou-se pouco seduzido pela possibilidade de rumar à Arábia Saudita.

«Tenho muitas coisas para fazer na Premier League. O dinheiro não me importa, o orgulho de jogar futebol na minha liga favorita é importante», afirmou em declarações reproduzidas na imprensa sul-coreana.

Recentemente surgiram notícias de um alegado interesse do Al Ittihad no jogador do Tottenham. Os responsáveis da equipa orientada por Nuno Espírito Santo estariam na disposição de oferecer 30 milhões de euros anuais a Son.