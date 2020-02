Edmond Tapsoba, defesa vendido no mercado de inverno pelo V. Guimarães ao Bayer Leverkusen por 18 milhões de euros, confirmou que FC Porto e Benfica manifestaram interesse em contratá-lo.

«O FC Porto é uma grande equipa e gostava de ter ido para lá, mas naquele momento entendi que era uma boa altura para sair de Portugal», disse em entrevista a O Jogo o futebolista que defrontou os azuis e brancos na passada quinta-feira na Liga Europa.

«Sim, sim», foi a resposta após ser questionado se o Benfica tentou contratá-lo. «Para mim é indiferente [quem preferia], porque são duas grandes equipas. Teria ido para o clube que tivesse chegado a acordo com o Vitória», acrescentou.

A versão de Tapsoba contraria a do Benfica, que no final de dezembro negou oficialmente o interesse no jogador do Burkina Faso e em qualquer outro do campeonato português.