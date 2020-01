Há meses que se fala da possibilidade de Mbappé se mudar para o Real Madrid. O avançado do PSG afirmou recentemente que esta não é a altura para falar disso, mas a verdade é que em Madrid há quem pense que é melhor preparar essa eventualidade.

Nacho Monreal foi questionado sobre se gostaria de o ter como companheiro de equipa. «Mbappé é um jogador de topo mundial. Não gosto de falar sobre outros jogadores, mas se ele pisca o olho ao Real Madrid, temos de estar preparados se ele quiser vir», disse o lateral aos jornalistas.

Mbappé concedeu uma entrevista à BBC onde falou sobre o seu futuro e sobre o Real Madrid. «Todos falam sobre isso, quando eu era jovem aconteceu a mesma coisa. Estamos em janeiro, é o momento em que o dinheiro está a mexer. Imaginem que eu respondo a essa pergunta e digo alguma coisa, toda falaroa sobre isso e não seria bom para o PSG», explicou o avançado.

«Agora estou no PSG e estou a 100% com o clube. Quero ajudá-lo a crescer e ganhar muitos troféus, por isso para mim não é bom falar sobre o meu futuro. Tenho de me manter calmo e concentrar-me no PSG. Depois disso, no final da temporada, veremos.»