Timo Werner, avançado do Leipzig associado de forma recorrente pela imprensa ao Bayern Munique, disse que a preferência que tem para a carreira não passa pelos bávaros.

«O Bayer é um grande clube, não há discussão sobre isso. E Hansi Flick tem provado esta época que é um treinador muito bom. Mas se o cenário e uma mudança se colocasse, preferia ir para o estrangeiro do que para o Bayern. Sentir-me-ia mais atraído por um desafio numa outra liga do que por uma mudança na Bundesliga», afirmou o jogador de 24 anos numa entrevista ao jornal Bild.

Esta época, Timo Werner totaliza 33 jogos e 27 golos, dois deles apontados diante do Benfica no embate para a Liga dos Campeões no Estádio da Luz.