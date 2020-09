Dayot Upamecano tornou-se um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu. O central de 21 anos, do RB Leipzig, foi chamado pela primeira vez à seleção francesa e está a ser seguido pelos maiores clubes europeus, sendo insistente o interesse do PSG no seu concurso.

«Falo com outras equipas, é verdade, mas não estou com pressa neste momento e vamos ver o que acontece no futuro. O PSG é a melhor equipa de França, mas neste momento estou concentrado apenas em jogar pela seleção francesa», referiu Upamecano em conferência de imprensa.

Formado no Valenciennes, Upamecano foi contratado pelo RB Salzburgo quando tinha apenas 10 anos, dando depois o salto para o RB Leipzig. Agora sente-se preparado para voos mais altos. «Que existam equipas que se interessem por mim só me dá mais força para continuar a crescer.»